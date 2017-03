League of Legends verslaat cheats

SANTA MONICA - Riot Games, de maker van de game League of Legends, heeft een zaak tegen een cheat-site gewonnen. Dat melden Engadget en Kotaku. LeagueSharp verkocht bots waarmee mensen tegen betaling vals konden spelen in de populaire game.

Door ANP - 6-3-2017, 10:34 (Update 6-3-2017, 10:34)

Riot Games en de site hebben een schikking getroffen, die door een rechter in Californië is goedgekeurd. LeagueSharp stopt met de bots, draagt zijn site over en betaalt 10 miljoen dollar (9,4 miljoen euro) aan de gamestudio. De rechter heeft de software achter de bots verboden.

Riot Games beweert dat LeagueSharp honderdduizenden dollars per maand verdiende aan de cheats. ''LeagueSharp stelt gebruikers in staat om verborgen informatie te zien, om geautomatiseerd te spelen door onmenselijk te mikken en levels te bereiken in een tempo dat onhaalbaar is voor een mens'', zei Riot Games in de aanklacht.