ANP Uber weer in opspraak

SAN FRANCISCO - Taxiapp Uber ligt wederom onder vuur. Het bedrijf zou een geheim programma hebben opgezet om onzichtbaar voor autoriteiten te blijven. Zo kon Uber ongezien aan de slag gaan in steden waar dat nog niet mocht. Het project, dat Greyball is genoemd, is onder meer gebruikt in Australië, China, Italië en Zuid-Korea en in steden als Parijs, Boston en Las Vegas.

Door ANP - 3-3-2017, 22:24 (Update 3-3-2017, 22:24)

De New York Times heeft het bestaan van Greyball vrijdag onthuld. Het begon in 2014 en zou tot op de dag van vandaag worden gebruikt. Zo kreeg een inspecteur in de stad Portland, die zich voordeed als klant om te controleren of Uber er stiekem actief was, op het scherm van zijn telefoon nepauto's te zien. En de Uber-chauffeurs die hij wel kon oproepen, annuleerden de rit vrijwel meteen. Het lukte hem uiteindelijk niet om Uber te betrappen.

Uber kon dat onder meer doen door een 'geofence' om een overheidskantoor te zetten. Vervolgens bespioneerde Uber welke gebruikers in de buurt van zo'n plek de app openden en snel weer afsloten. Dat zouden namelijk inspecteurs kunnen zijn. Ook keek Uber naar creditcardgegevens.

Telefoons

Een ander onderdeel van het programma: zoeken naar de goedkoopste mobiele telefoons die in een stad in de winkels lagen. Uber vermoedde namelijk dat inspecteurs tientallen telefoons tegelijk zouden kopen, zodat ze verschillende nepaccounts konden aanmaken. En Uber vermoedde dat ze daarvoor de goedkoopste toestellen zouden kiezen.

Nog een manier: sociale media afstruinen op zoek naar informatie over gebruikers. Als iemand bijvoorbeeld op Facebook aangaf voor een inspectie te werken, zette Uber in de code van die account het woord Greybal. Vervolgens kreeg de gebruiker spookauto's te zien. En als het toch lukte om een rit te krijgen, belde Uber snel naar de chauffeur om de rit af te breken.

Geweld

Het project zou zijn begonnen om chauffeurs te beschermen tegen geweld. Uber-chauffeurs werden onder meer in Frankrijk, India en Kenia aangevallen door reguliere taxichauffeurs. Maar toen Uber uitbreidde, zou het bedrijf hebben ingezien dat diezelfde strategie ook werkte tegen de autoriteiten.

Uber liet in een reactie weten: ''Het programma weigert ritten van gebruikers die onze voorwaarden schenden, of het nou mensen zijn die onze chauffeurs willen schaden, concurrenten die ons werk willen verstoren of tegenstanders die geheime operaties opzetten om chauffeurs te betrappen.''

Opspraak

Uber krijgt de laatste weken veel kritiek. Het zou te weinig optreden tegen seksuele intimidatie binnen het bedrijf, zou misbruik maken van een taxistaking en zou kennis hebben gestolen van een concurrent.