Ambtenaar achter tweets Hilversum

HILVERSUM - Een gemeenteambtenaar in Hilversum blijkt degene te zijn die op Twitter commentaar leverde op actuele politieke kwesties in de plaats. Hij meldde zich vrijdag. De man begon het account in 2015 onder het pseudoniem @PBlijdenstein. Hilversum ontkent dat de ambtenaar het officiële gemeentelijke e-mailadres van burgemeester Pieter Broertjes had gebruikt.

Door ANP - 3-3-2017, 19:06 (Update 3-3-2017, 19:06)

''Dit account heeft enige tijd berichten verzonden die mij en/of de gemeente zouden kunnen beschadigen", schreef Broertjes vrijdag in een brief aan de gemeenteraad. Het zou het gevolg zijn geweest van een beveiligingslek bij Twitter. Volgens Broertjes heeft de ambtenaar excuses aangeboden ''voor het ontstane misverstand'' en had hij geen kwade bedoelingen.

Er komt geen politieonderzoek en de ambtenaar kan voor de gemeente blijven werken. ''Hij is een van de betere ambtenaren", aldus de zegsman.