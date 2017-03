Koers Nintendo in de lift door Switch

TOKYO - Nintendo doet weer goede zaken op de beurs. De nieuwe gameconsole Switch is sinds vrijdag officieel verkrijgbaar en in diverse steden, waaronder New York en Tokio, stonden mensen uren te wachten om het nieuwe apparaat te bemachtigen.

Door ANP - 3-3-2017, 10:31 (Update 3-3-2017, 10:31)

De vraag naar de nieuwe console oversteeg ruimschoots het aanbod en het lijkt erop dat Nintendo zijn doel gaat halen om tegen het einde van de maand twee miljoen stuks van de Switch te verkopen. Dat stemde beleggers, die eerder werden afgeschrikt door negatieve recensies en berichten over defecten, weer positief.

"Er is een zucht van verlichting geslaakt nu de daadwerkelijke lancering soepel is verlopen", aldus analist Atul Goyal. "We moeten nog even afwachten of problemen de kop opsteken."

De Switch is een grote gok van Nintendo. De Wii U was een flop en op de markt voor mobiele games is Nintendo nog een nieuwkomer. Er hangt dan ook veel af van de lancering van de Switch. De recensies zijn vooralsnog gemengd. Sommigen noemen het apparaat geweldig, anderen hebben kritiek op onder andere de batterij, die te kort mee zou gaan. Een aantal gamers dat de spelcomputer heeft getest, klaagde over de kwaliteit van de hardware. Die zou op bepaalde punten ondermaats zijn.