Waarde bitcoin overstijgt goudprijs

ANP Waarde bitcoin overstijgt goudprijs

NEW YORK - De enorme populariteit van de bitcoin heeft de virtuele munt de afgelopen dagen voor het eerst duurder gemaakt dan goud. De bitcoin is in trek door een enorme vraag uit China, en door verwachtingen over soepelere regelgeving in de Verenigde Staten.

Door ANP - 3-3-2017, 10:19 (Update 3-3-2017, 10:19)

De bitcoin was vrijdagochtend ongeveer 1275 dollar waard, terwijl 1228 dollar moest worden neergeteld voor een troy ounce goud (circa 31 gram). Donderdag bereikte de bitcoin met 1293 dollar zijn hoogste waarde ooit.

Dat de bitcoin goud voorbij is, is vooral een symbolische mijlpaal. De waarde van de doorgaans zeer volatiele bitcoin is dit jaar al meer dan een derde gestegen en ligt nu ruim driemaal hoger dan een jaar geleden, ondanks maatregelen van de Chinese overheid om te voorkomen dat kapitaal massaal het land uitstroomt. De bitcoin is populair onder Chinezen als middel om valutarestricties te omzeilen.