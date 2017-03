Uber houdt zich aan testregels Californië

SACRAMENTO - Uber wil de test met zelfrijdende auto's in Californië hervatten. De proefauto's waren in december van de straat gehaald omdat Uber ze niet had geregistreerd bij de staat. Het papierwerk is nu geregeld en daarom wil Uber terugkeren in zijn thuisstaat.

''Deze auto's zijn wettig geregistreerd en worden met de hand bestuurd. We zijn bezig de aanvraag voor een testvergunning af te ronden'', zei een woordvoerster donderdag tegen persbureau Bloomberg.

Uber zei eerder dat een vergunning niet nodig was, omdat er altijd een mens achter het stuur moet zitten. Helemaal zelfrijdend zijn de auto's daarom niet. Toen Californië dreigde naar de rechter te stappen, verplaatste Uber het project naar Arizona. Maar Californië is als grootste Amerikaanse staat en als thuisstaat van groot symbolisch belang voor Uber.