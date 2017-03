Meisjes vast om naaktfoto's op Instagram

MIDDELBURG - Drie meisjes van vijftien en zestien jaar uit Goes, Middelburg en Hulst opgepakt omdat ze via een Instagram-account onder meer naaktfoto's en video's verspreidden van middelbare scholieren uit de buurt. Twee van hen zaten twee dagen vast en konden donderdag weer naar huis. Het meisje uit Hulst werd donderdagochtend aangehouden en later op de dag weer vrijgelaten.

Door ANP - 2-3-2017, 21:19 (Update 2-3-2017, 21:19)

Het account is inmiddels verwijderd. De meisjes verspreidden ook foto's die waren gefotoshopt van misvormde lichamen met de hoofden van de slachtoffers. In totaal werden er zes aangiftes gedaan, maar er is meer materiaal gevonden, aldus de politie.

De telefoons en laptops van de drie meisjes werden door de politie in beslag genomen. Volgens de politie kennen ze sommige slachtoffers, andere zijn willekeurig uitgekozen. Over hun motief is niets bekend. De kwestie heeft de laatste weken tot veel onrust geleid op enkele middelbare scholen.