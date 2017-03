Storing Amazon door fout bij fiksen bug

SEATTLE - De grote storing bij Amazon Web Services, de cloud-tak van Amazon, ontstond dinsdag doordat het repareren van een bug verkeerd ging. Een medewerker schakelde per ongeluk meer servers uit dan de bedoeling was. Daardoor vielen nog meer delen van de server uit. Als gevolg gingen duizenden websites en apps plat. Ook de statuspagina van Amazon zelf kon niet worden geüpdatet om aan te geven dat er een storing was.

Door ANP - 2-3-2017, 20:24 (Update 2-3-2017, 20:24)

De storing trof de S3-dataopslag van Amazon. Daar zijn ongeveer 150.000 sites gehuisvest. Een paar servers binnen S3 moesten worden uitgeschakeld. De medewerker maakte een tikfout en gaf de verkeerde opdracht, waardoor ook andere servers uitschakelden. Als een domino namen die nog weer andere systemen mee in hun val.

Amazon heeft maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. ''Het uitschakelen van capaciteit is een belangrijke handeling, maar in dit geval kon te veel capaciteit te snel worden uitgeschakeld. We hebben de tool aangepast, zodat het uitschakelen langzamer gaat en extra controles ingebouwd.''