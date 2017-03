Ambassadeur op matje om game

LA PAZ - Bolivia is boos. Het Zuid-Amerikaanse land vindt dat het als een drugsstaat wordt afgeschilderd in de nieuwe game Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. En Bolivia is daar zo boos om dat de ambassadeur van Frankrijk op het matje moest komen. De game is namelijk gemaakt door de Franse studio Ubisoft.

Door ANP - 2-3-2017, 19:00 (Update 2-3-2017, 19:00)

Bolivia stapt mogelijk naar de rechter, zei minister van Binnenlandse Zaken Carlos Romero.

Ghost Recon Wildlands komt op 7 maart op de markt voor PlayStation 4, Xbox One en Windows. De betaversie is door 6,8 miljoen mensen gedownload, een record voor Ubisoft. Spelers moeten als lid van een elite-eenheid een machtig Mexicaans drugskartel bestrijden in het Bolivia van 2019. Ze kunnen daarbij zelf beslissen hoe ze dat willen doen.