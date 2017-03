Tesla verdiende miljard in China

PEKING - Tesla heeft vorig jaar meer dan 1 miljard dollar verdiend in China, drie keer zo veel als een jaar eerder. Dat heeft de automaker laten weten. Tesla had een moeilijke start in de volksrepubliek, maar de verkoop komt nu op gang, concludeert persbureau Bloomberg uit de nieuwe cijfers.

2-3-2017

Wereldwijd verdiende Tesla iets meer dan 7 miljard dollar, omgerekend bijna 6,7 miljard euro. Daarvan werd 4,2 miljard euro verdiend in de Verenigde Staten. Tesla heeft niet bekendgemaakt hoeveel auto's zijn verkocht.