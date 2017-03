T-Mobile Nederland trekt meer klanten

DEN HAAG - T-Mobile heeft het aantal klanten in Nederland in 2016 zien toenemen. Er kwamen 183.000 mobiele abonnementen bij. Daarvoor betaalde het bedrijf wel een stevige prijs, want de omzet en winst ging door de felle concurrentie op de telecommarkt omlaag.

Door ANP - 2-3-2017, 7:51 (Update 2-3-2017, 7:51)

T-Mobile rapporteerde donderdag een jaaromzet van 1,33 miljard euro, 4,5 procent minder dan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat ging met ruim 28 procent omlaag. Dat komt door ,,aggressieve'' investeringen in marketing en in het netwerk. Concrete winstcijfers vermeldde het Nederlandse dochterbedrijf van Deutsche Telekom niet.

De tweede jaarhelft verliep volgens topman Søren Abildgaard ,,zichtbaar beter'' dan de eerste. In het vierde kwartaal vertaalde het groeiende aantal mobiele gebruikers zich in een toename van de opbrengsten, met 4,7 procent naar 356 miljoen euro.