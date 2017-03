Meer maatregelen Twitter tegen misbruik

SAN FRANCISCO - Twitter gaat meer doen om cyberpesten en ander wangedrag te bestrijden. Als een misbruiker wordt ontdekt, kan hij of zij een tijdlang minder doen. Tweets zijn dan bijvoorbeeld alleen te zien voor volgers, niet voor de rest van de wereld.

Door ANP - 1-3-2017, 16:41 (Update 1-3-2017, 16:41)

Twitter heeft de update woensdag aangekondigd. Gebruikers kunnen er ook voor zorgen dat ze tweets van bijvoorbeeld een account zonder profielfoto, dus van een mogelijk nepaccount, niet te krijgen krijgen. Ook de mute-knop wordt aangepast. Het is straks mogelijk om alle tweets met bepaalde woorden of zinnen erin een dag lang, een week lang, een maand lang of voorgoed niet meer te zien.