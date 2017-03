Google lanceert nieuwe applicatie Meet

MOUNTAIN VIEW - Google heeft in alle stilte een nieuwe applicatie genaamd Meet by Google Hangouts gelanceerd. Dat meldt TechCrunch. De applicatie is bedoeld voor videovergaderingen en lijkt de nieuwste toevoeging te zijn van Google aan de producten voor bedrijven die het aanbiedt.

Door ANP - 1-3-2017, 12:38 (Update 1-3-2017, 12:38)

Net als Hangouts kunnen groepen met Meet videobellen, maar waar bij Hangouts maximaal tien mensen kunnen deelnemen, belooft Meet high-def videovergaderingen waaraan maximaal dertig mensen kunnen meedoen.

Ook heeft Meet functies die het voor mensen die onderweg zijn makkelijker maken om deel te nemen aan de gesprekken, waaronder links waardoor iemand met slechts een klik mee kan doen. Op het hoofdscherm van de app staat een lijst met geplande vergaderingen, samen met andere details als de tijd, locatie, het onderwerp en de deelnemers.

Google heeft de app nog niet officieel aangekondigd en de mobiele app is vooralsnog alleen live in de iTunes App Store. De URL meet.google.com lijkt daarnaast min of meer in de lucht te zijn.