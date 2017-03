Nederland proeftuin voor Vodafone en Liberty

ANP Nederland proeftuin voor Vodafone en Liberty

BARCELONA - Het succes van de samenwerking tussen telecombedrijf Vodafone en kabelaar Liberty Global in Nederland of juist het uitblijven daarvan, is voor de bedrijven al dan niet reden de samenwerking in andere Europese landen uit te breiden. Dat zie Vodafone-baas Vittorio Colao tijdens een bijeenkomst in Barcelona.

Door ANP - 1-3-2017, 10:18 (Update 1-3-2017, 10:18)

Vodafone en Ziggo-moeder Liberty Global waren kort voor de jaarwisseling klaar met het samenvoegen van hun Nederlandse activiteiten tot VodafoneZiggo. Daarmee werd het na KPN een tweede grote speler die in Nederland vaste én mobiele diensten aanbiedt met een eigen netwerk. ''Zodra we hebben bewezen dat dit model werkt, kunnen we al dan niet overwegen om de samenwerking verder uit te breiden'', aldus Colao.

Vodafone en Liberty Global zijn onder meer beide actief op de Britse, Duitse en Ierse markt. Sinds de fusie in Nederland een feit is voeren de bedrijven volgens bronnen uitvoerige gesprekken over verdere samenwerking.