ANP Maker Angry Birds maakt winst

HELSINKI - De Finse gamestudio Rovio, het bedrijf achter de game Angry Birds, heeft weer eens winst geboekt. Het bedrijf hield vorig jaar 17,5 miljoen euro over, terwijl het een jaar eerder 21 miljoen euro tekort kwam. Dat is te danken aan de film over de boze vogels die vorig jaar uitkwam. De omzet steeg met 34 procent naar 190 miljoen euro.

Door ANP - 1-3-2017, 0:19 (Update 1-3-2017, 0:19)

Angry Birds werd in 2009 een grote hit en bracht veel geld in het laatje. Maar de inkomsten liepen de laatste jaren terug. Rovio ontsloeg honderden werknemers. Om de studio nieuw leven in te blazen, werd vorig jaar een 3D-film uitgebracht. Die leverde 350 miljoen dollar op. Een deel van dat bedrag wordt dit jaar pas verwerkt in de cijfers.

Het succes van de film hielp Rovio ook op andere manieren. Zo groeide het aantal gebruikers van de games Angry Birds 2 en Angry Birds Friends. Die deden bovendien meer aankopen binnen de app.