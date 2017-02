Drone waarschuwt voor naderende vliegtuigen

SHENZHEN - Dronemaker DJI heeft een drone ontwikkeld die waarschuwt voor vliegtuigen in de buurt. Ook kan hij obstakels voor, boven en beneden zich zien. De M200 is bedoeld voor professionele gebruikers, die bijvoorbeeld bruggen en torens willen inspecteren, overlevenden willen zoeken of het land in kaart willen brengen.

Door ANP - 28-2-2017, 22:58 (Update 28-2-2017, 22:58)

De waarschuwingssensoren, AirSense genaamd, geven de positie, hoogte en snelheid van vliegtuigen door aan degene die de drone bedient. Dat moet botsingen en bijna-botsingen voorkomen.