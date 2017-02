Sites onbereikbaar door storing Amazon

ANP Sites onbereikbaar door storing Amazon

SEATTLE - Amazon Web Services, de cloud-afdeling van Amazon, kampt met een storing in een dataopslag. Daardoor zijn sites onbereikbaar. Amazon zegt de oorzaak waarschijnlijk te hebben gevonden, maar laat zich er verder niet over uit. De opslag, S3, herbergt bijna 150.000 websites, vooral in de Verenigde Staten.

Door ANP - 28-2-2017, 21:51 (Update 28-2-2017, 21:51)

Onder de getroffen sites en diensten zijn Trello, Quora, IFTTT, Business Insider, Giphy en Slack. Techsite The Verge kan geen foto's plaatsen en de site Isitdownrightnow.com, waarop te zien is of websites storingen hebben, is ook down. Sommige slimme apparaten kunnen niet worden bediend.