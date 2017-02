Canada: 100 miljoen cyberaanvallen per dag

OTTAWA - De Canadese overheid krijgt elke dag te maken met meer dan 100 miljoen pogingen om binnen te dringen in de computersystemen. Op sommige dagen loopt het zelfs op naar een miljard pogingen. Dat zegt een topman van de Communications Security Establishment, de officiële cyberbeveiliger van de Canadese overheid.

Door ANP - 28-2-2017, 19:55 (Update 28-2-2017, 19:55)

''Soms is het alleen aftasten, prikken in onze systemen, kijken wat kwetsbaar is. Of gewoon rondneuzen, verkennen. Ontdekken op welke systemen we draaien'', zei Scott Jones tegen de omroep CBC. Jones zegt dat hij niet bezig is met wie de daders zijn. ,,Uiteindelijk is elke besmetting van de overheid een groot probleem. Het gaat ons erom hoe ze het doen, welke kwetsbaarheid ze gebruiken.''