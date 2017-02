Razendsnelle database voor museum Oudheden

LEIDEN - Het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden heeft in samenwerking met Google en het Nederlandse softwarebedrijf SynerScope een database gebouwd waarmee het mogelijk is om de onlinecollectie razendsnel te doorzoeken. De zoektijd is teruggebracht tot enkele uren in plaats van dagen. Bovendien is allerlei wetenschappelijk onderzoek mogelijk, dat voorheen ondoenlijk was.

Door ANP - 28-2-2017, 12:19 (Update 28-2-2017, 12:19)

Volgens het Rijksmuseum voor Oudheden was het onderzoek vaak tijdrovend. De databases waren verschillend van opzet, beperkt doorzoekbaar en niet aan elkaar gekoppeld. Egyptologe Heleen Wilbrink kwam met een voorstel bij het museum om dat te veranderen. "Dat kan anders in deze tijd waarin kunstmatige intelligentie en machine learning geen science fiction meer zijn", aldus Wilbrink. Museumdirecteur Wim Weijland steunde het plan. "Een goed georganiseerde database kunnen we in de toekomst koppelen aan die van andere nationale en internationale musea en dat brengt ons nog meer kennis."

SynerScope bouwde de software om data en databases te koppelen. De dienst draait op het Google Cloud Platform. Volgens André Hoekzema van Google laat de proef van het Rijksmuseum voor Oudheden zien dat onderzoek sneller kan en dat wellicht ook andere musea en wetenschappers hier baat bij kunnen hebben.