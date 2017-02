Amsterdam proeftuin voor 5G

AMSTERDAM - Als het aan de gemeente Amsterdam ligt gaat de Amsterdam Arena een belangrijke rol spelen in een test van de opvolger van het 4G-netwerk. De bedoeling is volgens het Financieele Dagblad dat er een nieuw 5G-netwerk getest gaat worden tijdens het Europees Kampioenschap Voetbal. Amsterdam wil dat samen doen met andere gaststeden van het Euro2020.

Door ANP - 28-2-2017, 12:00 (Update 28-2-2017, 12:00)

Ger Baron, de CTO van de gemeente, presenteert het voorstel dinsdag op het Mobile World Congress in Barcelona. Eurocommissaris Andrus Ansip presenteert tevens een plan voor het versnellen van de digitale economie in Europa.

Via het 5G-netwerk moeten beelden worden doorgestuurd. Ook moet het ingezet worden bij bijvoorbeeld transport en openbare orde, schrijft het FD. Het 5G-netwerk is van groot belang voor de ontwikkeling van het Internet of Things. Ook bijvoorbeeld de zelfrijdende auto is afhankelijk van een supersnel 5G-netwerk.