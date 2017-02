Vernieuwde Raspberry Pi Zero op de markt

LONDEN - De Raspberry Pi Foundation heeft dinsdag een nieuwe versie van de Raspberry Pi Zero gepresenteerd. Het grootste verschil met de eerdere versie is dat de nieuwe Zero W nu beschikt over wifi en bluetooth.

Door ANP - 28-2-2017, 11:06 (Update 28-2-2017, 11:06)

Het ontbreken van draadloze mogelijkheden op de eerste versie van de Pi Zero was voor veel gebruikers een struikelblok. Te meer daar de aansluitingen op de Zero vrij basaal zijn: er is slechts een micro-usb-aansluiting op het bordje te vinden. Dat probleem is nu opgelost, maar dat heeft wel tot gevolg dat de prijs omhoog is gegaan. De eerste Pi Zero kostte 5 dollar, maar is nu gestegen naar 10 dollar.

Op het bordje - dat kleiner is dan een creditcard - is nu dezelfde draadloze chip geïnstalleerd als op de nieuwste versie van de Raspberry Pi 3, de Cypress CYW43438. De Raspberry Pi's kunnen worden gebruikt voor allerlei verschillende dingen, de Pi Zero richt zich vooral op Internet of Things-toepassingen.