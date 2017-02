Solliciteren via Snapchat mogelijk

ANP Solliciteren via Snapchat mogelijk

ASSEN - Snapchat gebruiken om te solliciteren. Het kan vanaf nu. Het bedrijf Animatiewerk, dat personeel voor animatieteams verzorgt, gaat nieuwe medewerkers werven via de populaire app.

Door ANP - 28-2-2017, 10:19 (Update 28-2-2017, 10:19)

Volgens Wendy Oude Veldhuis heeft het bedrijf nooit gewerkt met sollicitatiebrieven, omdat daar niet uit blijkt of iemand enthousiast is of bijvoorbeeld goed toneel kan spelen. Animatiewerk selecteert personeel middels een trainingsweekend. De drempel wordt nu verlaagd door mensen de kans te geven zich via Snap voor te stellen. "Snapchat werkt gemakkelijk en zo'n 80 procent van onze doelgroep is er te vinden. Een logische keuze dus eigenlijk."

Na de 'sollicitatie' via Snapchat krijgen kandidaten te horen of ze zich wel of niet moeten inschrijven. "We nemen mensen niet direct aan via Snapchat, maar we kunnen ze wel een goed advies geven op basis van zo'n korte video."