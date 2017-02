Zuid-Korea vervolgt topman Samsung

ANP Zuid-Korea vervolgt topman Samsung

SEOUL - De Zuid-Koreaanse justitie vervolgt een topman van Samsung wegens omkoping. Bestuurder Jay Lee (48) van het enorme elektronicaconcern wordt tevens verdacht van verduistering.

Door ANP - 28-2-2017, 9:23 (Update 28-2-2017, 9:23)

Het Openbaar Ministerie in Zuid-Korea klaagt verder nog eens vier andere topmannen van het bedrijf aan. Dit viertal heeft inmiddels ontslag genomen.

Lee werd al op 17 februari opgepakt. Hij wordt rechtstreeks in verband gebracht met de fraude waarbij president Park Geun-hye van Zuid-Korea mogelijk is betrokken. Een bekende van haar, Choi Soon-sil, zou miljoenen aan steekpenningen hebben aangenomen van Samsung.

Park Geun-hye werd in december door het parlement al uit haar functie ontheven. Zij ontkent echter betrokkenheid en contact met het Samsung-concern over onoorbare betalingen. Het grondwettelijk hof van Korea moet stemmen over het lot van de 65-jarige president. Dat kan betekenen dat ze direct moet aftreden, maar ook dat ze kan aanblijven.

Momenteel worden haar uitvoerende, presidentiële taken waargenomen door minister-president Hwang Kyo-ahn.