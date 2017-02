SpaceX stuurt mensen de ruimte in

ANP SpaceX stuurt mensen de ruimte in

HAWTHORNE - Ruimtevaartbedrijf SpaceX is van plan twee mensen rond de maan te sturen. Dat heeft directeur Elon Musk maandag bekendgemaakt. Het gaat om een eigen missie van het bedrijf. De personen die de ruimte in gaan zijn betalende klanten die het bedrijf zelf benaderden.

Door ANP - 27-2-2017, 22:55 (Update 27-2-2017, 22:55)

De bemande ruimtereis staat gepland voor volgend jaar. SpaceX kan dan zijn ruimtevaartuig Dragon 2 lanceren met de nieuwe Falcon heavy-raket. Die raket wordt deze zomer voor het eerst gelanceerd.

De reis rond de maan gaat ongeveer een week duren. De volledig geautomatiseerde Dragon 2 gaat vlak langs het maanoppervlak en vervolgens verder de ruimte in aan de achterkant van de maan voordat de terugreis ingezet wordt. De reis is zo'n 500.000 à 600.000 kilometer lang.

De trip van de twee ruimtetoeristen wordt niet de eerste bemande vlucht van SpaceX. Nog dit jaar moet een onbemande Dragon 2 naar het international ruimtestation ISS reizen. Zes maanden later volgt een herhaling van die tocht, maar dan met NASA-bemanning. Zes maanden daarna zouden de ruimtetoeristen hun tocht gaan maken. Volgens Musk hebben andere mensen ook interesse getoond in toekomstige ruimtereizen.

Door ook toeristen de ruimte in te schieten, stelt Musk de kosten per lancering omlaag te kunnen brengen. Dat is ook in het voordeel van NASA. Bovendien levert het sneller meer gegevens op over de raketten en ruimtevaartuigen.