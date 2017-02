Seksuele intimidatie Uber-manager bij Google

SAN FRANCISCO - Uber-manager Amit Singhal is vertrokken bij de taxi-app. Hij had niet doorgegeven dat hij vorig jaar bij Google weg was gegaan nadat een klacht tegen hem over seksuele intimidatie door de zoekgigant als geloofwaardig was bestempeld na een onderzoek. Uber kwam daar pas achter toen website Recode dat afgelopen week meldde.

Door ANP - 27-2-2017, 21:42 (Update 27-2-2017, 21:42)

Singhal ontkende tegenover Google dat hij zich schuldig had gemaakt aan seksuele intimidatie, schrijft Recode maandag. Desondanks besloot hij na vijftien jaar te vertrekken bij Google. Dat bedrijf zou bereid zijn geweest hem te ontslaan.

De onthulling komt op een slecht moment voor Uber. Het bedrijf ligt onder vuur nadat een voormalige medewerkster haar ervaringen van institutioneel seksisme waar niet tegen werd opgetreden in een blogpost had opgeschreven. Dat leidde direct tot een opleving van de #deleteuber-beweging. Die beweging wil dat mensen de Uber-app van hun telefoon verwijderen en met concurrenten in zee gaan en wordt gezien als een teken dat veel consumenten Uber wel regelmatig gebruiken, maar niet loyaal zijn aan de dienst.

Daarnaast wordt Uber aangeklaagd door Google-zusterbedrijf Waymo vanwege het stelen van de techniek voor zelfrijdende auto's. Een voormalige werknemer had volgens Waymo veel documenten gedownload voor hij een nieuw bedrijf begon voor zelfrijdende vrachtwagens dat later door Uber werd overgenomen. Singhal had daar overigens niets mee te maken. Hij werkte bij Google aan de zoekmachine.