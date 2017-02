Mozilla koopt bewaar-app Pocket

MOUNTAIN VIEW - Webbrowsermaker Mozilla neemt Pocket over. Dat maakten de beide bedrijven maandag bekend. Pocket, waarmee mensen websites, artikelen en video's kunnen opslaan om later te lezen of te bekijken, heeft 10 miljoen gebruikers per maand en in totaal zijn er via de dienst 3 miljard links opgeslagen.

Door ANP - 27-2-2017, 21:15 (Update 27-2-2017, 21:15)

Pocket, dat eerder Read It Later heette, blijft onafhankelijk van Mozilla opereren. Wel gaan de twee bedrijven samenwerken om kwalitatieve content beter bereikbaar te maken. Pocket heeft inzicht in wat voor soort artikelen en video's vaak bewaard worden en dus ook waar mensen van houden.