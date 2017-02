Oppo komt met 5x zoom in telefoon

BARCELONA - De Chinese fabrikant van mobiele telefoons Oppo komt met mobieltjes met 5x optische zoom. De lenzen daarvoor zitten gewoon verborgen in het toestel en nemen nauwelijks meer ruimte in dan een gewone cameramodule. Oppo presenteerde de zoomlens maandag tijdens het Mobile World Congress in Barcelona.

Door ANP - 27-2-2017, 19:09 (Update 27-2-2017, 19:09)

Bij optische zoom is de vergroting mogelijk gemaakt door verschillende lenzen. De tegenhanger digitale zoom maakt foto's groter door de pixels op te blazen. Daarbij gaat de kwaliteit echter achteruit.

Om de 5x zoom mogelijk te maken, heeft Oppo goed naar de periscoop van een onderzeeër gekeken. Naast een gewone lens waar het licht loodrecht door een aantal lenzen heen valt op de camerasensor, heeft de Oppo-module nog een lens zitten. Het licht dat daarin valt, wordt door een prisma 90 graden omgebogen in een reeks lenzen die zijwaarts in de telefoon zitten. Daardoor ontstaat meer ruimte en wordt de zoom mogelijk gemaakt. Volgens Oppo gebeurt dat zonder kwaliteitsverlies.

Sinds vorig jaar zijn er steeds meer telefoons die 2x optische zoom hebben. Ook dat gebeurt door twee lenzen te gebruiken, zoals bijvoorbeeld bij de iPhone 7 Plus, maar die zitten allebei op de reguliere manier in de telefoon. Volgens Oppo is de nieuwe cameramodule echter ook maar 5,7 mm dik. Het bedrijf heeft nog geen telefoon aangekondigd met de nieuwe technologie.