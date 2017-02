iPhone waarschuwt voor slechte batterij

CUPERTINO - Telefoonbatterijen worden steeds slechter naarmate ze ouder worden. Dat is algemeen bekend. De nieuwste versie van Apples besturingssysteem iOS waarschuwt bezitters van een iPhone nu wanneer de accu aan vervanging toe is.

Door ANP - 27-2-2017, 18:36 (Update 27-2-2017, 18:36)

De nieuwe functie is in iOS 10.2.1 ingevoerd, blijkt uit de website van Apple. Als de melding 'Je iPhone-batterij heeft mogelijk onderhoud nodig' verschijnt, kan de telefoon nog gewoon gebruikt worden. Apple benadrukt dat er geen veiligheidsprobleem is. Wel wordt het tijd om de batterij na te laten kijken.