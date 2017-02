Mediamarkt verkoopt Zelda-game te vroeg

ANP Mediamarkt verkoopt Zelda-game te vroeg

GRONINGEN - Fans van Zelda hebben dankzij de mediamarkt in Groningen een goed weekend gehad. Daar lag het spel The Legend of Zelda: Breath of the Wild al in de winkel terwijl de eigenlijke lancering pas aanstaande vrijdag is. Een aantal gelukkige gamers kocht het spel al.

Door ANP - 27-2-2017, 16:58 (Update 27-2-2017, 16:58)

Maandagochtend lag het spel voor Nintendo's Wii U-spelcomputer nog steeds in de schappen. Daarna ontdekte de Mediamarkt de fout, schrijft het Dagblad van het Noorden.