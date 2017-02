Avast: meeste routers zijn onveilig

PRAAG - Het Tsjechische beveiligingsbedrijf Avast waarschuwt voor de kwetsbaarheid van routers. Het bedrijf voerde vorige maand 132 miljoen unieke scans uit en kwam tot de conclusie dat 22 procent van de routers kwetsbaar was voor aanvallers. In sommige gevallen zat er een fout in de software, in andere gevallen lag het aan het wachtwoord dat te zwak was of nooit was veranderd.

Door ANP - 27-2-2017, 14:42 (Update 27-2-2017, 14:42)

Avast wijst erop dat een router vaak meer kan dan gebruikers denken, bovendien worden er steeds meer apparaten op aangesloten. Routers zijn volgens het bedrijf ook vaak doelwit van dezelfde aanvallen als andere Internet of Things-apparaten. Op het Mobile World Congres presenteerde Avast daarom nieuwe software voor routers die de naam Chime heeft gekregen. Die software moet zorgen voor een extra beschermingslaag.