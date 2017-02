Sony komt met gloednieuw vlaggenschip

BARCELONA - Sony heeft maandag op het Mobile World Congres in Barcelona een nieuwe telefoon aangekondigd. Het gaat om de Xperia XZ Premium en het toestel is volgens velen een behoorlijke stap voorwaarts.

Door ANP - 27-2-2017, 12:02 (Update 27-2-2017, 12:02)

De telefoon heeft onder andere een 4K-beeldscherm en de nieuwe camerasensor die door Sony is ontwikkeld. De sensor is in staat om 19 megapixel-foto's te maken én kan slow-motion-video's schieten met 960 frames per seconde. Voorheen waren dit soort mogelijkheden voorbehouden aan professionele camera's.

Al deze nieuwe functies worden aangestuurd door de Quallcom Snapdragon 835-processor, de krachtpatser die ook downloadsnelheden van 1GB/s mogelijk maakt. In theorie kan je de interne opslag van 64 gigabyte dan ook in iets meer dan een minuutje volmaken.

De telefoon heeft verder 4GB RAM en de opslagcapaciteit kan met een MicroSD-kaart worden uitgebreid.