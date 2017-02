Sony verrast door verkoopcijfers VR-bril

SAN MATEO - Sony heeft sinds oktober vorig jaar 915.000 VR-headsets verkocht. Hoewel het doel was om in het eerste halfjaar een miljoen headsets te verkopen is Sony toch verrast door het goede resultaat. De verwachting is dat het doel ruimschoots gehaald wordt. Het gevolg is dat de bril lastiger te krijgen is.

Andrew House van Sony zegt in een interview met de New York Times dat binnen het bedrijf twijfels waren over de populariteit van virtual reality. Een groep was heel enthousiast, anderen een stuk minder. Als gevolg daarvan besloot Sony de productie niet al te groot te maken. En dat begint zich te wreken: in Japan is de bril nauwelijks meer te krijgen.

De populaiteit van de bril is grotendeels te danken aan de aantrekkelijke prijs. De concurrentie, de Oculus Rift en de HTC Vive, is veel duurder. Bovendien zijn daar krachtige computers voor nodig. De VR-bril van Sony kan worden gebruikt in combinatie met een Playstation 4.