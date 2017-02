Samsung onthult tablet en VR-bril

BARCELONA - Samsung heeft zondag twee nieuwe producten gepresenteerd: de tablet Galaxy Tab S3 en een Gear-virtualrealitybril met controller. Die zijn onthuld aan de vooravond van het Mobile World Congress in Barcelona.

Door ANP - 26-2-2017, 19:53 (Update 26-2-2017, 19:53)

De Tab S3 heeft een display van 9,7 inch. Hij kan bediend worden met een pen, de S Pen. De tablet heeft een vingerafdruksensor om in te loggen. Die sensor, Samsung Flow, zit ook in de nieuwe Galaxy Book. Dat is een hybride, een combinatie van laptop en tablet.

De nieuwe Gear krijgt een controller, die afkomstig is van Facebookdochter Oculus. Dankzij de controller kan de gebruiker de bril gemakkelijker met de hand bedienen.