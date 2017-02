Google deelt Assistant met anderen

BARCELONA - Google durft het aan om zijn pratende hulp, de Assistant, te delen met de rest van de wereld. De assistent was al beschikbaar voor Google-producten Pixel, Home, Allo en Android Wear, maar is voortaan beschikbaar voor alle smartphones die draaien op Android 6.0 Marshmallow en Android 7.0 Nougat.

Door ANP - 26-2-2017, 18:37 (Update 26-2-2017, 18:37)

Google heeft de uitbreiding zondag bekendgemaakt, aan de vooravond van het Mobile World Congress in Barcelona. De Assistant komt volgende week eerst beschikbaar voor Engelstalige gebruikers in de Verenigde Staten. Daarna kunnen ook Australiërs, Canadezen, Britten en Duitsers hulp van de Assistant krijgen. Andere talen volgen in de loop van het jaar.