Nokia brengt 3310 en Snake terug

BARCELONA - Nokia gaat op de nostalgische toer. De Finse telefoonmaker brengt een gsm-klassieker terug op de markt: de 3310. Het is de opvolger van het toestel uit 2000, dat een cultstatus heeft gekregen vanwege zijn lange batterijduur en onverwoestbaarheid.

Door ANP - 26-2-2017, 17:54 (Update 26-2-2017, 17:54)

De geruchten gingen al een tijd rond. De bevestiging kwam aan het einde van een presentatie aan de vooravond van het Mobile World Congress. ''O ja, er was one more thing'', aldus Nokia, een verwijzing naar de Apple-presentaties van Steve Jobs. Nokia herintroduceert ook twee andere 'beroemdheden': het spel Snake, dat wordt geïntegreerd in Facebook Messenger, en de Nokia-ringtone.

LG

Ook LG kwam in Barcelona met een onthulling. LG onthulde zijn nieuwe smartphone, de G6. Die krijgt een 5,7-inch display. De schermverhoudingen zijn aangepast voor het streamen van video's en het spelen van games. Het Chinese Huawei presenteerde zijn nieuwe vlaggenschip, de P10 en de P10 Plus. Die moeten de concurrentie met de iPhone 7 en de Samsung Galaxy S7 aangaan.

Alexa

Lenovo, het moederbedrijf van Motorola, kondigde een samenwerking met Amazon aan. De nieuwe toestellen van Motorola worden uitgerust met Alexa, de assistent van Amazon.