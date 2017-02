Wereldwijd problemen Facebook

MENLO PARK - Na Google is ook Facebook getroffen door een storing met gebruikersaccounts. Op andere social media doen Facebookgebruikers massaal hun beklag over problemen met hun account. Zo is het voor sommige gebruikers niet meer mogelijk om in te loggen en melden anderen weer dat er 'gerommeld lijkt te worden' met hun account.

Door ANP - 24-2-2017, 21:32 (Update 24-2-2017, 21:32)

Bepaalde gebruikers zouden zonder hun toestemming worden uitgelogd. Op het moment dat ze opnieuw willen inloggen, krijgen ze de melding dat er verdachte activiteit is waargenomen binnen hun account. Volgens The Next Web lijkt dat laatste overigens niet daadwerkelijk het geval.

Vrijdag hadden mensen met een Google-account ook al problemen met het in- en uitloggen. Of de problemen van Google en Facebook iets te maken hebben met het lek bij internetbedrijf Cloudflare is niet bekend. Door een lek bij Cloudflare is gevoelige data van een groot aantal internetdiensten inzichtelijk geweest voor hackers.