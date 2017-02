Google probeert gebruikers gerust te stellen

MOUNTAIN VIEW - Google-gebruikers van over de hele wereld maken op social media melding over problemen met hun Google-accounts. Ze worden massaal uitgelogd uit verschillende Google-diensten. De techgigant laat weten het probleem te onderzoeken en benadrukt dat de veiligheid van gebruikers niet in het geding is of is geweest.

Door ANP - 24-2-2017, 19:37 (Update 24-2-2017, 19:37)

Gebruikers die zijn uitgelogd kunnen in sommige gevallen ook niet zomaar weer inloggen, ondanks dat ze een correct wachtwoord gebruiken. Het zou vooral gaan om mensen die geen gebruik maken van tweestapsverificatie.

Of de problemen bij Google te maken hebben met de Cloudflare-lek is onduidelijk. Vrijdag werd bekend dat grote hoeveelheden gevoelige data een tijd zichtbaar is geweest op het web door problemen bij internetbedrijf Cloudflare. Inmiddels zou het grootste deel van de gelekte data onzichtbaar gemaakt zijn.