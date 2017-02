KPN neemt clouddienstverlener over

AMSTERDAM - KPN heeft de Nederlandse clouddienstverlener Divider overgenomen. Dat meldde het telecomconcern vrijdag, zonder het afgeven van financiële details.

Door ANP - 24-2-2017, 9:27 (Update 24-2-2017, 9:27)

Divider levert ICT-diensten voor grootzakelijke klanten tussen 200 en 1000 medewerkers en heeft zelf 32 medewerkers in dienst. Het bedrijf is gespecialiseerd in het leveren van werkplekken, voip telefonie, (wireless) LAN netwerken en (internet) VPN-verbindingen aan bedrijven met veel vestigingen.