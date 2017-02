Tesla wil auto met verzekering en onderhoud

PALO ALTO - Tesla wil zijn auto's voor een all-inclusive prijs gaan verkopen. Eigenaren van een elektrische auto van het Amerikaanse merk zouden dan niet meer voor de verzekering en het onderhoud hoeven te betalen. Dat meldt TechCrunch.

Door ANP - 23-2-2017, 22:47 (Update 23-2-2017, 22:47)

Tesla verkoopt op die manier al auto's in Aziatische landen, liet het bedrijf weten in een toelichting op zijn kwartaalcijfers. Daar wordt het merendeel van de Tesla's al met die optie verkocht. Het plan is om de nieuwe dienst ook in alle andere markten te gaan aanbieden.

Vanwege de Autopilot-functie denkt Tesla uitermate geschikt te zijn om de verzekering in een vaste prijs aan te bieden. Die maakt de wagens namelijk veiliger waardoor minder kosten hoeven te worden gemaakt. Tesla wil nog wel samenwerken met verzekeraars om de dienst aan te bieden.