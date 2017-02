Lijsttrekkers massaal digitaal verzorgd

AMSTERDAM - Ruim een half miljoen Nederlanders zorgt voor een politicus. Kamergotchi, de app van Zondag met Lubach, is sinds zondagavond 571.000 keer gedownload. Dat heeft de redactie van Zondag met Lubach laten weten.

Door ANP - 23-2-2017, 19:41 (Update 23-2-2017, 19:41)

Maandag stond de teller nog op 220.000 downloads. Het “ideale spel voor de betrokken kiezer” was direct na de presentatie in Zondag met Lubach populair. Aanvankelijk konden de servers het grote aantal downloads niet aan. Inmiddels is er ook vanuit het buitenland interesse voor Kamergotchi.

Doel van het spel is de getrokken lijsttrekker in leven te houden door hem of haar eten, informatie en liefde te geven. Kamergotchi, een knipoog naar het in de jaren negentig populaire Tamagotchi, houdt een klassement bij. De spelers die hun politicus het beste verzorgen, kunnen kaartjes winnen voor een uitzending van Zondag met Lubach.