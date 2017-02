Rode kerst voor Fitbit

ANP Rode kerst voor Fitbit

SAN FRANCISCO - Fitbit heeft een slechte kerstperiode achter de rug. De maker van fitnesshorloges en slimme polsbandjes leed verlies. Het bedrijf verdiende in de feestperiode 146,3 miljoen dollar minder dan het uitgaf. Omgerekend bedraagt het verlies 138,6 miljoen euro. In dezelfde maanden een jaar eerder had Fitbit nog winst gemaakt.

Door ANP - 23-2-2017, 9:52 (Update 23-2-2017, 9:52)

De wearables van Fitbit waren ooit populair, maar zijn nu minder in trek. Het bedrijf heeft veel last van concurrenten als de Smartwatch van Apple. Daarom probeert Fitbit nieuwe markten aan te boren.