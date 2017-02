Tesla wil nog drie Gigafactory's bouwen

ANP Tesla wil nog drie Gigafactory's bouwen

PALO ALTO - Tesla wil mogelijk nog drie Gigafactory's bouwen. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt in een brief aan aandeelhouders over de resultaten over 2016. Tesla geeft aan later dit jaar de locaties voor Gigafactory 3 en 4 ''en mogelijk 5'' definitief te maken.

Door ANP - 22-2-2017, 23:10 (Update 22-2-2017, 23:10)

Tesla heeft nu twee Gigafactory's. Een in Nevada en een in Buffalo in de staat New York die oorspronkelijk van Solar City was. Veel landen en regio's hengelen naar de komst van een Gigafactory, waaronder de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg en de noordelijke provincies. Zo'n enorme fabriek is namelijk goed voor de werkgelegenheid.

Tesla maakte verder bekend dat in juli wordt begonnen met de fabricage van de Model 3. In het vierde kwartaal moeten dan al 5000 Model 3's per week van de band rollen en ergens in 2018 moet dat verdubbelen naar 10.000 Model 3's per week.

Voor de huidige modellen, de Model S en de Model X, steeg de vraag in het vierde kwartaal van 2016 met 49 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook de energietak, die zich bezighoudt met zonne-energie en batterijen, draait volgens Tesla steeds beter en verkoopt meer dan het least. Het vorig jaar geïntroduceerde zonnedak, waarbij zonnecellen zijn geïntegreerd in dakpannen, moet in de tweede helft van dit jaar leverbaar worden.