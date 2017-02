Instagram komt met fotocarrousel

MENLO PARK - Instagram heeft weer een nieuwe functie toegevoegd waarmee gebruikers meer van hun leven kunnen tonen. Woensdag kwam het bedrijf met de carrouselfunctie op de proppen. Daarmee kunnen in een post tien foto's of video's worden getoond.

Door ANP - 22-2-2017, 18:14 (Update 22-2-2017, 18:14)

De carrouselfoto's verschillen uiterlijk niet van andere foto's in de Instagram-feed. Het enige wat duidelijk maakt dat er meer beeld beschikbaar is is een aantal bolletjes onder de foto die aangeven dat je naar links of naar rechts kunt swipen voor meer foto's.

De carrouselfunctie zit ingebakken in nieuwste versie van de Instagram-app. Die is woensdag beschikbaar gekomen voor Android en iOS.