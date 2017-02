Apple opent nieuwe hoofdkantoor in april

CUPERTINO - Apple neemt in april zijn nieuwe hoofdkantoor in gebruik. Dat heeft de techreus woensdag bekendgemaakt. De nieuwe campus van ruim 70 hectare groot gaat Apple Campus heten. Het centrale ronde hoofdgebouw van de campus meet meer dan 260.000 vierkante meter.

Door ANP - 22-2-2017, 16:18 (Update 22-2-2017, 16:18)

Het nieuwe theater op de campus, waar Apple onder meer productlanceringen kan houden, wordt naar mede-oprichter Steve Jobs genoemd. Het auditorium bevat duizend zitplaatsen.

Hoewel de eerste Apple-werknemers in april hun intrek nemen in het nieuwe gebouw, is de verhuizing een proces van de lange adem. Apple schat dat het meer dan een halfjaar duurt voordat alle werknemers naar hun nieuwe werkplek zijn verhuisd. Tijdens de verhuizing word nog verder gewerkt aan de gebouwen en parken.

Behalve kantoren en een theater komt er op de campus ook een bezoekerscentrum met een Apple Store en een restaurant, een fitnesscentrum voor de Apple-medewerkers en een boomgaard. Er komen meer dan 3 kilometer aan wandel- en hardlooproutes voor de werknemers.