ANP Gps-tracker vindt gestolen kleren terug

UTRECHT - Dieven hebben maandag tassen vol afgedankte kleren gestolen uit textielcontainers in Uden, maar die zijn een dag later teruggevonden in Polen dankzij een lok-gps tussen de kleren. De zender kon het busje van de dieven onderweg volgen. De daders zijn spoorloos, de kleren liggen op een politiebureau in het plaatsje Czaplinek in het noordwesten van Polen.

Door ANP - 22-2-2017, 15:01 (Update 22-2-2017, 15:01)

Volgens Marc Vooges, directeur van kledinginzamelaar Sympany, gaat het om ongeveer 3000 tot 4000 kilo kleren. Zo'n lading is enkele honderden euro's waard. Volgens Vooges hebben de daders maandag rondgereden door Noord-Brabant op zoek naar textiel. Ze wilden de kleding vermoedelijk doorverkopen op de zwarte markt.

Sympany gebruikt al een tijdje gps-trackers om daders te volgen en daarmee zijn al eerder kledingdieven opgepakt. Vooges: ''Ik wil niet discrimineren, maar het zijn bijna altijd Oost-Europeanen. Ze krijgen na arrestatie een proces-verbaal, worden vrijgelaten en gaan meteen verder. Arrestatie is voor hen een beroepsrisico.''