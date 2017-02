Concurrent TomTom doet goede zaken

ANP Concurrent TomTom doet goede zaken

SCHAFFHAUSEN - Navigatiespecialist Garmin heeft meer geld verdiend. De omzet en winst stegen in het vierde kwartaal en in het volledige jaar, maakte de concurrent van het Nederlandse TomTom woensdag bekend.

Door ANP - 22-2-2017, 14:30 (Update 22-2-2017, 14:30)

De onderneming deed goede zaken met navigatiediensten voor vliegtuigen en schepen en vooral met producten als sporthorloges. De omzet uit de autosector kromp 17 procent, doordat er steeds minder interesse is in navigatiekastjes voor in de auto.

Garmin verwacht dat de omzet dit jaar stabiel blijft. Sommige afdelingen groeien, maar dat wordt gedrukt door de navigatiekastjestak.