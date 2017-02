Gamer overleden na 22 uur livestreamen

ANP Gamer overleden na 22 uur livestreamen

PARIJS - Een gamer is overleden toen hij voor het goede doel 24 uur achter elkaar wilde gamen voor een livestream op Twitch. Brian Vigneault alias Poshybrid nam twee uur voor het einde een pauze om een sigaretje te roken, maar keerde niet terug online. Zijn toeschouwers dachten dat hij in slaap was gevallen, maar hij bleek tijdens de stop in elkaar gezakt en overleden.

Door ANP - 22-2-2017, 13:17 (Update 22-2-2017, 13:57)

Volgens de gamesite Kotaku laat de 35-jarige Vigneault drie kinderen achter. Hij wilde met zijn marathongame geld inzamelen voor de Make-A-Wish Foundation. Vigneault bleef na zijn dood ingelogd. Daarom maakte niemand zich zorgen. Een vriend stuurde hem een dag later een bericht op de chatapp Discord, maar kreeg antwoord van de politie.

De gameclan van Vigneault, FAME, zegt in een reactie: ''we kunnen geen woorden vinden om te beschrijven hoe verdrietig dit is voor iedereen. De game zal niet hetzelfde zijn zonder de legende. Misschien kunnen de verdrietigste regels niet worden geschreven en de verdrietigste gedachten niet worden uitgesproken.''