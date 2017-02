Robotmaker ABB opgelicht door boekhouder

SEOUL - Robotfabrikant ABB is slachtoffer geworden van fraude. Een boekhouder in Zuid-Korea heeft geld verduisterd door documenten te vervalsen. Het is niet bekend hoeveel geld de man precies heeft gestolen, maar ABB legt 100 miljoen dollar (95 miljoen euro) opzij om de kosten op te vangen.

Door ANP - 22-2-2017, 9:54 (Update 22-2-2017, 9:54)

De werknemer is sinds 7 februari spoorloos. ABB heeft de Zuid-Koreaanse politie en Interpol ingeschakeld.

ABB zegt dat de fraude beperkt is gebleven tot Zuid-Korea. Het Zweeds-Zwitserse concern heeft ook negen vestigingen in Nederland.