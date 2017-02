Computers zoeken naar zwakke plekken spoor

UTRECHT - ProRail gaat computers gebruiken om een beter beeld te krijgen van wisselstoringen, zelfmoorden, mensen op het spoor, verzakkingen en defecten. De spoorbeheerder heeft een enorme berg gegevens en soms is het ''te complex of onverwacht'' voor mensen om verbanden te ontdekken in die 'big data'.

Door ANP - 22-2-2017, 8:12 (Update 22-2-2017, 8:12)

De analyse gebeurt in een nieuw DataLab, dat woensdag is aangekondigd. Daaraan werken ook TNO, de universiteiten van Delft en Twente en andere organisaties mee. ProRail noemt de mensen die op het spoor lopen als voorbeeld. De eigen gegevens zijn gecombineerd met andere informatie, bijvoorbeeld over bevolking, weer en vakanties. Dat onderzoek kan voorspellen wanneer er veel mensen over de rails zullen wandelen. ''Het model heeft ervoor gezorgd dat wij vooraf risicodagen kunnen zien aankomen'', aldus ProRail.