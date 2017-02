'Facebook wil MLB-wedstrijden streamen'

MENLO PARK - Facebook is met het bestuur van de Major League Baseball (MLB) in gesprek over uitzendrechten van honkbalwedstrijden. Volgens Reuters wil Facebook één wedstrijd per week gaan livestreamen. Ook Twitter zou zich in de strijd hebben gemengd.

Door ANP - 21-2-2017, 23:00 (Update 21-2-2017, 23:00)

Volgens mediakenners zijn sportwedstrijden voor nieuwe media als Facebook en Twitter buitengewoon interessant omdat sport nog altijd veel live-publiek trekt. Voor Facebook zou de MLB een mooie aanvulling zijn op bestaande contracten. Onlangs sloot het bedrijf nog een deal met de Mexicaanse voetbalbond voor de uitzendrechten van alle wedstrijden met Engels commentaar.

Dat Twitter interesse heeft in de rechten, komt niet als een verrassing. Afgelopen jaar zond het iedere donderdag een NFL-wedstrijd uit via een livestream.